Italiaonline, Intermonte conferma giudizio “outperform”

(Teleborsa) – Analisi intraday

Poco mossi a Piazza Affari i titoli Italiaonline.

Oggi gli analisti di Intermonte hanno confermato il giudizio sulla media company a “outperform” con target price a 3,9 euro.

Il prossimo 8 novembre la società pubblicherà i risultati di bilancio relativi ai primi nove mesi dell’anno.

A livello di analisi tecnica, lo status tecnico di Italiaonline è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,415 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,403. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,427.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)