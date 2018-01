Italiaonline, Francesca Reich nominata CEO di Consodata

(Teleborsa) – Italiaonline annuncia la nomina di Francesca Reich a Chief Executive Officer (CEO) di Consodata, marketing & business service provider di contatti segmentati, misurabili e qualificati, società controllata al 100% da Italiaonline.

Manager di formazione internazionale e di consolidata esperienza in ambito digital, Francesca Reich proviene da ePRICE dove ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer. In precedenza, ha svolto incarichi di sempre maggiore responsabilità nel digital market di TIM, si legge in una nota della media company.