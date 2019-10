Italiaonline, dal 13 ottobre nuova campagna pubblicitaria dedicata alle PMI

editato in: da

(Teleborsa) – On air dal 13 ottobre la nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline, che torna in TV, in radio e sui digital media con uno spot che racconta con un jingle i vantaggi che ogni imprenditore può avere sviluppando il proprio business digitale grazie alla internet company italiana. Una campagna dedicata al target delle PMI per le quali Italiaonline mette in campo le migliori soluzioni per incrementare il loro giro d’affari: presenza digitale, sito, pubblicità online.

Lo spot, ideato e realizzato da KleinRusso – l’agenzia creativa fondata nel 2008 da Fabrizio Russo e Sofia Cortellini Klein, che ha all’attivo numerose collaborazioni di successo con importanti brand – e prodotto da Enormous Films, ha come protagonisti quattro musicisti che accompagnano con fare allegro e coinvolgente gli spettatori in una carrellata sul mondo delle piccole e medie imprese italiane.