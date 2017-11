Italiaonline conferma la leadership italiana su Internet

(Teleborsa) – A settembre Italiaonline si confermava la prima internet company italiana con 4,8 milioni gli utenti unici in media al giorno (Dati Audiweb), che hanno navigato dai vari device sui siti del gruppo IOL.

Rispetto allo stesso mese nel 2016, la crescita degli utenti unici al giorno è pari al 9%. Altrettanto significativa la quantità di utenti giornalieri da mobile, pari a oltre 2,5 milioni, con una crescita del 12% rispetto a settembre 2016.

A questi numeri si aggiunge l’ulteriore dato da primato sul tempo speso medio al giorno, che è pari a 12 minuti, con una crescita del 10% in un anno.

Inoltre, la rilevazione Audiweb di settembre registra per Italiaonline una media di 17,9 milioni di utenti unici al mese, di cui 10,8 da mobile: per il gruppo, è il miglior risultato mensile in un anno e mezzo.

“Siamo saldamente i primi in Italia perché tutti i nostri siti sono in costante evoluzione per offrire il meglio agli utilizzatori e agli inserzionisti: questi dati premiano il nostro lavoro quotidiano”, ha dichiarato Andrea Chiapponi, Chief Commercial Officer Large Account Italiaonline. “Inoltre, l’elevato tempo speso è il miglior rilevatore della qualità delle nostre properties: continueremo pertanto a offrire contenuti utili e di servizio preservando la brand safety, che è per noi una forma di trasparenza sia nei confronti degli inserzionisti che degli utenti finali”.

Brillante la performance giornaliera del titolo IOL, che vanta in Borsa un rialzo dell’1,83%, al top intraday.