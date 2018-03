Italiaonline avvia il piano di riorganizzazione: siglato l’accordo con i sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – Italiaonline ha sottoscritto l’accordo con le organizzazioni sindacali (Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil ed RSU), relativo ad una riorganizzazione aziendale coerente con il Business Plan 2016-2018.

L’intesa, siglata con le associazioni dei lavoratori lo scorso 2 dicembre, è stata sottoscritta anche dal Ministero del Lavoro, nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’accordo costituisce un elemento essenziale nell’attuale fase di sviluppo della nuova Italiaonline, a seguito dell’integrazione con Seat Pagine Gialle, da azienda editoriale tradizionale ad azienda digitale. Il piano di riorganizzazione, annunciato in occasione della relazione semestrale, porterà a un risparmio netto pari a 27 milioni di euro su base annua.

L’accordo prevede principalmente il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria fino a giugno 2018 per 306 posizioni a zero ore e per 420 posizioni a orario ridotto per 4 giorni al mese, oltre a 100 uscite incentivate. Nell’arco dei prossimi tre anni, in linea con la strategia di rilancio, Italiaonline prevede l’assunzione di circa 100 “nativi digitali”, con competenze specifiche per supportare il conseguimento degli obiettivi previsti dal Business Plan