Italiaonline alla Milano Digital Week per le PMI

(Teleborsa) – Italiaonline partecipa alla seconda edizione della Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale nel nostro Paese (14-17 marzo).

L’azienda, a cui fanno capo, tra gli altri, i brand Libero e Virgilio, è protagonista con 3 workshop della manifestazione promossa dal Comune di Milano, assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici.

Giovedì 14 marzo, Italiaonline apre le porte della propria sede di Assago per ospitare il workshop Programmatic Advertising. L’automazione nel mondo della pubblicità a cura di Carmine Laltrelli, Monetization stategy and innovatio Director B.U. Large Account di Italiaonline. Un incontro dedicato a tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la conoscenza del programmatic advertising. Un nuovo modo di acquistare e concepire gli spazi pubblicitari, con logiche che dal mondo digital si stanno trasferendo anche all’offline.

Sempre giovedì 14 marzo, presso Palazzo dei Giureconsulti (Piazza dei Mercanti, 2, Milano), Michelangelo Tursi, Sales Effectiveness Director di Italiaonline, è tra i relatori del convegno Digitalizzazione: i vantaggi per le imprese, a cura di Italiaonline e del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Al centro dell’incontro le imprese e come il digitale le sta aiutando a crescere, a espandere gli scenari e le modalità di business. Quali sono gli strumenti per affrontare un percorso di digitalizzazione e i vantaggi, non solo per le imprese, ma per il sistema Paese, la cui ossatura economica è costituita dalle PMI.

Venerdì 15 marzo, Domenico Pascuzzi, Marketing Director B.U. Large Account Italiaonline affronta il tema: Come dev’essere una strategia di marketing efficace. Un workshop dedicato a tutti coloro che vogliono lanciare un prodotto, un brand, un servizio, una start-up. Un viaggio all’interno delle strategie marketing digitali più efficaci, partendo da quattro punti fermi a garanzia del successo.

Con la partecipazione alla Milano Digital Week, il cui tema di quest’anno è “Intelligenza Urbana” – ovvero la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla vita pubblica e privata dei cittadini – Italiaonline conferma il proprio impegno nel supportare istituzioni, aziende e persone in un percorso di digitalizzazione indispensabile a costruire e migliorare il futuro.