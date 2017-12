Italiani felici ma non troppo. Tallone d’Achille è situazione economia

(Teleborsa) – Italiani felici, ma meno che in altri paesi, ed ancora piuttosto preoccupati per le sorti dell’economia. E’ quanto emerge da un sondaggio Doxa sulla felicità percepita dai cittadini di 55 paesi del mondo monitorati.

La 41esima edizione del Sondaggio Mondiale di Fine Anno sulle previsioni, le aspettative e le speranze dei cittadini di 55 paesi di tutto il mondo condotto da Doxa per conto di Gallup International e WIN (Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Polls) rivela che a livello mondiale la felicità (59% della popolazione) continua a dominare sul pessimismo (11%).

L’indice “Net happiness”, dato dalla differenza tra le percentuali dei felici e quella degli infelici, è pari al 48% a livello mondiale con alcune differenze geografiche. Ad esempio, Isole Fiji, Colombia e Filippine sono i paesi più felici (net happiness 92%, 87% e 84% rispettivamente) seguiti da Messico, Vietnam, Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Indonesia, India ed Argentina, mentre l’Iran è in fondo alla classifica, insieme ad Iraq (ultimo nel 2016) ed Ucraina.

Guardando alla composizione per classi d’età, si può notare che su scala mondiale i giovani under 35 sono mediamente il 15% più felici degli over 55. Lo stesso si può dire per i più istruiti: i laureati sono il 13% più felici di coloro che hanno un livello d’istruzione base (scuola primaria).

Mentre l’Italia…

Gli italiani sono felici ma non troppo: il dato italiano della felicità è pari al 50%, in lieve rialzo rispetto al 2016 (+4%), mentre

l’indice “Net happiness” si attesta al 42%.

Entrando un po’ più nel dettaglio dei dati rilevati in Italia da Doxa, la percentuale di coloro che si aspettano un anno migliore è stabile rispetto al 2016 (15%), con valori leggermente più elevati nella fascia d’età 35-44 anni.

Resta negativo il quadro relativo alle prospettive sull’economia: coloro che si aspettano un anno di prosperità economica sono in linea col 2016 (9%), ma sono in leggero aumento (da 57% a 59%) coloro che prevedono un anno di difficoltà economica.