Italiani, cresce la passione per il gioco d’azzardo. Preoccupa il rischio dipendenza

editato in: da

(Teleborsa) – Italiani e gioco, un binomio dalle cifre record che ci restituiscono la fotografia di un settore che non conosce segno meno: con la crisi che fa la voce grossa ormai da anni, cresce anche la fetta di popolazione che tenta la sorte, sperando magari di migliorare la propria condizione economica.

GIOCHI “PERICOLOSI” – Impossibile però non tenere alta l’attenzione sui risvolti preoccupanti e assolutamente da non sottovalutare. L’ideale, infatti, sarebbe giocare responsabilmente, ma non sempre è così: il rischio di farsi prendere la mano, infatti, sfociando in una pericolosa dipendenza pronta a diventare patologia, è davvero dietro l’angolo.



Numeri alla mano, nel 2017 gli italiani hanno giocato 101,8 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più del 2016. Un aumento del 6% rispetto al 2016 e del 142% sul 2007. È il libro dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli a raccontare un’Italia sempre più innamorata dell’azzardo

Slot machine, trend stabile – Con oltre 49 miliardi di euro (€49.414.009.858 per essere precisi) sono video lottery e slot machine a rappresentare la maggior parte del giocato degli italiani per l’azzardo.

Ogni cittadino ha speso in media 815,55 euro a testa nel 2017 per questi apparecchi, che rappresentano il 65% dei soldi spesi per l’azzardo in tutta Italia. Un dato che si mantiene costante rispetto al 2016.

Anche a livello europeo, l’Italia vanta un primato di certo non tra i più ambiti: una slot machine ogni 143 abitanti, lontanissima da Spagna (una per 245 abitanti) e Germania (una per 261)