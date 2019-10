Italian Wine Brands si espande in America Latina

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Wine Brands tramite la controllata Provinco Italia, ha deciso di allargare la propria zona di influenza all’America Latina e ai Paesi Caraibici.

Per presidiare quest’area è stato nominato un resident manager, proveniente dal settore, con la funzione di business developer.

I mercati più interessanti per il vino italiano in quella zona geografica sono quello brasiliano e messicano. All’interno dell’ampio portafoglio prodotti di IWB sono già stati individuati i brands con maggiore potenzialità per questi mercati.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)