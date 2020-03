Italian Wine Brands rileva la società svizzera Raphael Dal Bo

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Wine Brands, quotata all’AIM Italia, annuncia l’acquisto del 100% della società svizzera Raphael Dal Bo, che controlla Raphael Dal Bo di Valdobbiadene tramite la propria controllata al 100% Provinco Italia.

L’acquisizione da parte di Provinco delle azioni RDB, detenute al 90% dal signor Raphael Dal Bo e al 10% dal signor Giuseppe Geronazzo, è avvenuta sulla base di un Enterprise Value pari a un massimo di circa 13,4 milioni di franchi svizzeri, corrispondente a un multiplo di valutazione dell’Ebitda sostanzialmente in linea con quello che IWB, più la cassa pari a circa a 1 milione CHF.

Secondo gli accordi contrattuali, Provinco Italia ha corrisposto ai venditori un ammontare di 12,4 milioni CHF pari all’86% circa del prezzo di vendita complessivo. Contestualmente, il signor Raphael Dal Bo ha acquistato da IWB 210.289 azioni proprie per complessivi 2,9 milioni CHF, divenendo azionista di IWB con una quota del 2,84%. Le azioni così acquistate sono soggette a un lock up period di 36 mesi dalla data odierna.

Il restante 14% circa del prezzo complessivo, pari a massimi 2 milioni CHF, sarà liquidato entro il 31 marzo 2021 sulla base del riscontro della continuità dei risultati 2020 di RDB. Tale importo sarà liquidato a fronte del contestuale impegno del signor Raphael Dal Bo ad acquistare da IWB azioni proprie in portafoglio per un ammontare pari al 30% del prezzo da quest’ultimo ricevuto. Anche tali azioni saranno soggette a un lock up period di 36 mesi dalla data di acquisto.