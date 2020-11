Italian Wine Brands, informativa sullo share buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands ha reso noto di aver acquistato tra il 26 e il 30 ottobre 2020, complessivamente 4.600 azioni proprie al prezzo medio di 17,87euro per un controvalore pari a 82.179,15 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 7 febbraio 2020.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 30 ottobre, IWB detiene 10.480 azioni proprie pari allo 0,14% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, Italian Wine Brands allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 18,75 euro.

