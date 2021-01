Italian Wine Brands, informativa settimanale su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands ha reso noto di aver acquistato tra il 28 e il 31 dicembre 2020, complessivamente 2.400 azioni proprie al prezzo medio di 20,51 euro per un controvalore pari a 49.232,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 7 febbraio 2020.

A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, IWB detiene, al 31 dicembre, 38.304 azioni proprie pari allo 0,52% del capitale sociale.

A Milano, performance infelice per Italian Wine Brands, che chiude la giornata del 7 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.