Italian Wine Brands chiude anticipatamente offerta prestito senior su MOT

(Teleborsa) – Italian Wine Brands annuncia la chiusura anticipata dell’offerta pubblica di sottoscrizione sul MOT del prestito obbligazionario senior non convertibile, non subordinato e non garantito, approvato dalla Central Bank of Ireland in data 26 aprile 2021 e ammesso in Italia in data 28 aprile 2021.

La chiusura anticipata è conseguenza di una “forte domanda del mercato” – spiega l’emittente – che ha raggiunto in poche ore l’ammontare massimo dell’offerta di 130 milioni di euro. Il prezzo delle 130 mila obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro è alla pari (100%).

I proventi lordi dell’Offerta determineranno una “significativa disponibilità di risorse” al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione di ulteriori imprese vinicole.

“Siamo molto soddisfatti del successo riscosso dal nostro primo prestito obbligazionario che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima di offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali”, commenta il Presidente Alessandro Mutinelli, aggiungendo che “le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività”.

Le obbligazioni hanno scadenza 13 maggio 2027, un tasso d’interesse pari al 2,50% fisso annuo lordo, pagato in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022.

Equita SIM ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Nel processo di emissione, la Società è stata assistita dallo Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, in qualità di advisor legale dell’Emittente e da Latham & Watkins in qualità di advisor legale del placement agent. IWB è stata assistita nella fase di strutturazione, selezione del placement agent e gestione del processo di emissione da Electa Italia che ha agito in qualità di advisor strategico.