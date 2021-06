Italian Wine Brands acquisisce il 100% del capitale di Enoitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Wine Brands, gruppo vinicolo quotato su AIM Italia, ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di Enoitalia. La società acquisita, fondata nel 1986 e tutt’ora controllata dalla famiglia Pizzolo, ha registrato ricavi per 200,8 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA di 17,1 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di 1,1 milioni di euro.

Gli accordi sottoscritti prevedono che IWB acquisisca il 100% del capitale di Enoitalia sulla base di un Equity Value complessivo pari a 150,5 milioni di euro. Questo importo verrà corrisposto per cassa alla data del closing. La struttura dell’operazione prevede inoltre che la holding di famiglia – nonché socio di maggioranza di Enoitalia, Gruppo Pizzolo S.r.l. – reinvesta nel gruppo IWB mediante la sottoscrizione di 1.400.000 azioni ordinarie IWB di nuova emissione a un prezzo di 32,50 euro cadauna, arrivando a detenere una partecipazione complessivamente pari al 15,91% del capitale sociale di IWB.



“Un portafoglio prodotti e brands più ampio, un allargamento della base clienti, una maggiore diversificazione territoriale delle vendite, l’entrata nel settore ho.re.ca, un raddoppio dei volumi con sinergie produttive e commerciali: in sintesi, più forza competitiva”. È così che Alessandro Mutinelli, Presidente e AD di IWB, ha commentato l’operazione. “Oggi si apre un nuovo capitolo della nostra storia, abbiamo realizzato quanto promesso al momento della quotazione e cioè di diventare un polo aggregatore leader nel nostro settore”, ha aggiunto.

Attraverso l’integrazione delle due società si creerà il primo gruppo vitivinicolo privato italiano per dimensione, con ricavi aggregati pari a 405,1 milioni di euro e un EBITDA di 42,7 milioni di euro (dati contabili aggregati al 31 dicembre 2020). L’ingresso di Enoitalia nel perimetro di consolidamento di IWB garantirà inoltre il rafforzamento della presenza del gruppo IWB sui mercati internazionali, in particolar modo in UK, dove Enoitalia ha realizzato 68,1 milioni di euro di ricavi nel 2020 e nel mercato statunitense, dove Enoitalia ha realizzato 16,9 milioni di euro di ricavi nel 2020.