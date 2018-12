Italian Exibition Group: rafforza la propria crescita nonostante il ritiro dal mercato azionario

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exibition Group ha presentato i dati e le previsioni dei risultati per il 2018. Il gruppo IEG, leader italiano per manifestazioni fieristiche si riconferma ai vertici del settore per redditività. Nel 2017 aveva chiuso il bilancio con un utile netto di 9,2 milioni di euro.

Con il 2018 il gruppo riporta ricavi totali pari a 111,8 milioni di euro in crescita, il 22% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (91,7 milioni a settembre).

“Il merito è di chi conduce l’azienda – ha commentato Lorenzo Cagnoni, presidente del gruppo IEG – sono ottimi risultati, nel suo complesso la partita rispetto agli altri concorrenti ci vede al primissimo posto”.

Dopo la decisione di IEG di ritirare l’offerta per la quotazione nel Mercato Telematico Azionario l’azienda si dichiara pronta ad investire nel suo percorso in sviluppo. “L’operazione, veicolata da un’instabilità dei mercati italiani, ci ha costretto a prendere una decisione che ci lascia un po’ stupefatti”, ha affermato Cagnoni.

“I risultati sono il frutto del lavoro di tutta l’impresa, il rinvio della quotazione in borsa è condizionato a questioni di mercato che escono dal nostro controllo. Uno dei nostri obiettivi è tuttavia quello di sbarcare in borsa”, ha dichiarato Ugo Ravelli, CEO di IEG.

Costituiscono una novità per il 2018, l’ingresso nel gruppo della società FB International Inc. a partire da marzo 2018 e delle società Prostand e Colorcom da settembre.

Sulla base dei risultati ottenuti nel 2018 il management della società conferma la previsione del pieno raggiungimento dei traguardi di crescita di redditività previsti dal budget dell’anno.