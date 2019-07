Italian Exibition Group inaugura oggi Origin Passion and Beliefs

editato in: da

(Teleborsa) – Origin Passion and Beliefs prende il via a Fiera Milano in concomitanza con l’edizione estiva di Milano Unica, Salone Italiano del Tessile. Italian Exibition Group (IEG) porta anche quest’anno, fino all’11 luglio, questa esposizione dedicata al manifatturiero e all’artigianato che è dietro le fashion week di tutto il mondo.

IEG ha creato una vetrina espositiva per più di 90 rappresentanti del settore con la partnership di ICE Agenzia a Confartigianato, da CNA Federmoda al Consorzio Expo Modena. L’obiettivo è quello di volgere l’attenzione verso realtà manifatturiere altamente specializzate, spesso non adeguatamente conosciute, ma essenziali per dare forma a una collezione, con tecnologie all’avanguardia. Tra queste si può citare il taglio laser, la termosaldatura e la saldatura ad ultrasuoni, che permettono ai tessuti di raggiungere una qualità molto elevata e performance da competizione.

Uno sguardo anche verso il green. Le aziende sono infatti sempre più attente al riutilizzo dei materiali che altrimenti verrebbero scartati. Un esempio virtuoso è l’azienda Kit Service di Teramo, che sfrutta gli scarti del marmo di Carrara, la sabbia di mare o i trucioli del legno come alternativa la glitter.