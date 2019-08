Italian Exhibition Group, si dimette l’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli

editato in: da

(Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, Ugo Ravanelli si è dimesso “con effetto immediato” da tutti gli incarichi ricoperti nella società e nelle aziende da essa partecipate.

“L’aver raggiunto, in questo breve periodo di collaborazione, tutti gli importanti obiettivi prefissati è per me motivo di orgoglio – ha detto Ravanelli annunciando le dimissioni – oggi però non vi sono più i necessari presupposti per poter proseguire questa esperienza“.

Successivamente interpellato Ravanelli ha dichiarato: “Come affermato nella call di presentazione dei risultati di ieri, il business della società è solido. Sono infatti certo che l’impegno e la competenza che caratterizzano il management di IEG porteranno la società a raggiungere gli obiettivi attesi”.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Ugo Ravanelli detiene alla data delle dimissioni n. 5.000 azioni ordinarie della Società.

Il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni ha convocato il Consiglio di Amministrazione per domani, giovedì 29 agosto 2019, per assumere le necessarie decisioni.