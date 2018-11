Italian Exhibition Group, ok Consob a prospetto informativo

editato in: da

(Teleborsa) – La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha rilasciato il provvedimento di approvazione alla pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi, relativi all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana, ricorrendone i presupposti sul segmento STAR.

L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 6 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. Qualora – spiega una nota – ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, “la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA”.

Equita SIM S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. agiscono in qualità di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor della Società nei rapporti con Borsa Italiana ai fini della Quotazione e Specialista. Pricewaterhouse Coopers è la società di revisione.