Italian Exhibition Group: il Ministro dell’Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy

(Teleborsa) – Sarà il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ad inaugurare, martedì 6 novembre, i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy organizzati da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini.

Fino a venerdì 9 novembre l’intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. La 22a edizione di Ecomondo avrà il suo fulcro sul nuovo paradigma della circular economy che, grazie all’attuazione di normative e finanziamenti utili ad alimentarla, è ormai concetto imprescindibile dei processi industriali in tutti i Paesi più sviluppati. Focus internazionale sulla bioeconomia, con le eccellenze industriali e le novità in fatto di new materials, bioraffinerie, bio metano.

Si rafforza quest’anno la presenza della Commissione Europea con uno stand dell’Agenzia Easme dove saranno illustrati 38 progetti finanziati dai programmi europei. Ecomondo ospiterà inoltre il summit europeo sul fosforo (European Nutrient Event), per la prima volta in Italia dopo Basilea e Berlino, e punterà i riflettori sulla strategia europea sulla plastica, ma anche sulle esperienze più interessanti che operano a livello europeo nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica, sul tema della bonifica di suoli e della riqualificazione di siti e aree portuali. Altri argomenti in agenda sono: prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, trattamento e purificazione dell’aria indoor e outdoor, monitoraggio di emissioni ed effluenti gassosi.

In contemporanea si terrà la 12° edizione di Key Energy, propulsore di business per i settori strategici delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Sarà centrale il tema dell’efficienza energetica, che nel 2017 ha visto investiti 6,7 miliardi di euro, con incrementi continui e confermati anche nel primo semestre 2018.

Focus sul settore eolico, del fotovoltaico e dello storage, stimolati da una prospettiva di produzione di energia solare che in Italia dovrebbe triplicare al 2030 sulla spinta dei nuovi obiettivi dell’Unione Europea.