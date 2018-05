Italian Exhibition Group fa un altro passo avanti verso la quotazione

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group (IEG) fa un altro passo avanti verso la quotazione in Borsa. La società, che raggruppa le fiere di Rimini e Vicenza, ha infatti annunciato la costituzione del team di specialisti che la porterà a quotarsi presso il segmento STAR del mercato gestito da Borsa Italiana.

I Joint Global Coordinator per la quotazione sono Equita SIM ed Intermonte SIM. Quest’ultima agirà anche come Sponsor e specialista dell’offerta, mentre Equita SIM è a Responsabile del collocamento per l’offerta retail.