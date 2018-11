Italian Exhibition Group a un passo da Palazzo Mezzanotte

editato in: da

(Teleborsa) – All’indomani del via libera di Borsa Italiana alla quotazione, Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) presenta la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR.

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto esclusivamente per il tramite di un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti attività.

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese.

L’Offerta avrà ad oggetto complessive massime n. 9.192.349 Azioni (inclusa la Greenshoe), rivenienti per massime n. 3.000.000 Azioni da un aumento di capitale e, per massime n. 5.392.349 Azioni, dalla vendita da parte di Rimini Congressi S.r.l. (per massime n. 4.870.000 Azioni) e Salini Impregilo S.p.A. (per massime n. 522.349 Azioni). È inoltre prevista la concessione, da parte della Società ad Intermonte SIM S.p.A. e ad Equita SIM S.p.A., anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni dell’Aumento di Capitale, che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA (la “Greenshoe”).

In caso di integrale collocamento delle n. 9.192.349 Azioni oggetto dell’Offerta (ivi incluso, pertanto, l’integrale esercizio della Greenshoe), le Azioni che saranno complessivamente detenute dal mercato rappresenteranno il 35,01% del capitale sociale della Società post Offerta.

Per quanto riguarda i prezzo, la Società, d’intesa con gli Azionisti Venditori e i Coordinatori dell’Offerta, ha individuato un intervallo di prezzo compreso tra un minimo di Euro 3,70 per Azione e un massimo di Euro 4,20 per Azione corrispondente ad un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta) tra un minimo di Euro 128,3 milioni ed un massimo di Euro 145,6 milioni.

Il Collocamento Istituzionale inizierà il giorno 28 novembre 2018 e terminerà il giorno 4 dicembre 2018 (ore 12:00 CET), salvo proroga o chiusura anticipata.

L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 6 dicembre 2018, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.

I proventi dell’Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per supportare la propria strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo e, più in generale, per contribuire a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo IEG. In particolare, tali proventi saranno

utilizzati per lo sviluppo della Linea di Business degli Eventi Organizzati (sia attraverso la gemmazione di nuovi eventi da quelli già esistenti e di dimensioni più importanti, sia attraverso l’acquisizione o l’aggregazione con altri operatori del settore), per supportare il

processo di internazionalizzazione (anche attraverso la conclusione di accordi e joint venture con organizzatori esteri), per l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture del Gruppo, nonché, infine, per l’ampliamento delle attività legate ai Servizi Correlati e all’innovazione

digitale.