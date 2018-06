Italia, torna a crescere fiducia di consumatori e imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Stime in aumento per l’indice di fiducia dei consumatori in Italia, che recupera buona parte del peggioramento registrato nel mese precedente. Tale andamento è dovuto ad aspettative più positive sulla propria situazione economica familiare ed al miglioramento delle attese sulla situazione economica del Paese, contrastate però dall’ulteriore peggioramento del giudizio sulla situazione economica generale.

Secondo i dati dell’ISTAT è previsto, nel mese di giugno, un aumento dai 113,9 precedenti agli attuali 116,2. Anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese si stima una crescita da 104,6 a 105,4.

Il clima di fiducia dei consumatori si riporta su livelli solo di poco inferiori a quelli precedenti la caduta registrata a maggio, con un aumento della componente economica e di quella futura (da 133,4 a 142,9 e da 116,7 a 122,4 rispettivamente). Il clima personale e quello corrente mantengono, invece, una dinamica con intonazione lievemente negativa per il terzo mese consecutivo (da 107,7 a 107,1 e da 112,4 a 111,8).

Con riferimento alle imprese, segnali eterogenei provengono dai climi di fiducia settoriali: l’indice diminuisce nel settore manifatturiero (da 107,6 a 106,9) e nelle costruzioni (da 134,1 a 132,9), mentre è in aumento nei servizi (da 106,0 a 107,8) e nel commercio al dettaglio (da 100,1 a 103,9).

A livello settoriale, nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione, in presenza di scorte di magazzino giudicate stabili rispetto al mese scorso. Nel settore delle costruzioni, si registra un miglioramento delle aspettative sull’occupazione mentre i giudizi sugli ordini sono di nuovo in peggioramento.

Per quanto riguarda i servizi, l’aumento dell’indice di fiducia riflette una dinamica positiva di tutte le componenti: in particolare, si segnala un diffuso ottimismo sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini. L’aumento della fiducia nel commercio al dettaglio è caratterizzato da giudizi ed attese sugli ordini in marcato miglioramento, soprattutto nella grande distribuzione.