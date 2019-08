editato in: da

(Teleborsa) – Non sembra essere preoccupato per la crisi di Governo italiana il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, secondo il quale tale situazione non influenza l’economia dell’Eurozona.

“Sembra che verrà fuori un nuovo Governo, forse con una diversa composizione”, ha dichiarato il politico del Partito Socialdemocratico, ma di segnali di un’eventuale crisi della Zona Euro non ce ne sono, ha poi specificato.