Italia, rallenta il fatturato dei servizi

(Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2017 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dello 0,1% sul secondo trimestre dello stesso anno, registrando un evidente rallentamento rispetto agli incrementi congiunturali registrati nei due trimestri precedenti. Il livello dell’indice destagionalizzato è il più elevato della serie a partire dal quarto trimestre del 2011.

La lieve crescita dell’indice generale, spiega l’Istat, è sintesi di andamenti piuttosto differenziati tra i settori, con variazioni congiunturali positive nei settori del Trasporto e magazzinaggio (+0,9%), delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,2%) e del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+0,1%), a fronte di flessioni nei settori dei Servizi di informazione e comunicazione (-0,6%) e delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-0,4%). Le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese registrano una variazione nulla.

Nel terzo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice generale del fatturato dei servizi segna un aumento del 2,6%, in lieve decelerazione rispetto all’incremento tendenziale del 2,8% registrato nel secondo trimestre.

Su base tendenziale l’indice del fatturato aumenta del 5% per il Trasporto e magazzinaggio, del 4,4% per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese, del 2,5% per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e del 2,2% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Si registra un incremento più contenuto dello 0,9% per le Attività professionali, scientifiche e tecniche e una variazione negativa dello 0,5% nei Servizi di informazione e comunicazione