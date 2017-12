Italia, Prometeia: la ripresa è entrata in una fase più matura

(Teleborsa) – I venti in poppa del commercio globale e della stabilità politico-istituzionale europea sostengono l’economia italiana e permettono nel 2017 di conseguire la crescita (+1,6%) più elevata degli ultimi 7 anni, crescita superata solo tre volte dall’avvio dell’Eurozona. Lo dichiara Prometeia, spiegando che mentre l’uscita dalla recessione del 2012-2013 era stata guidata dalla spesa delle famiglie, sostenuta dalla politica di bilancio e molto concentrata sull’acquisto di mezzi di trasporto, da quest’anno la ripresa è entrata in una fase più matura: non più a macchia di leopardo, ma diffusa tra i diversi settori industriali e allargata ai servizi, con l’importante risveglio del turismo.

Le principali previsioni del Rapporto di dicembre 2017 dell’azienda di consulenza, sviluppo software e ricerca economica indicano una revisione al rialzo delle previsioni sul PIL italiano 2017 a +1,6% da +1,4% stimato a settembre.

Gli indicatori congiunturali sono ancora tutti orientati al rialzo, per cui il 2018 partirà con un abbrivio positivo che consentirà, in assenza di shock inattesi, di proseguire sugli attuali ritmi di crescita. Il 2018 sarà dunque ancora un anno molto buono, che potrebbe sorprendere al rialzo, senza considerare i possibili risvolti negativi di un esito elettorale che dovesse lasciare troppo a lungo l’economia italiana senza guida. Cautamente, Prometeia prevede un modestissimo rallentamento nel ritmo di crescita del PIL all’1,5% per una minore vivacità delle esportazioni.

Anche Bankitalia ha rivisto al rialzo le stime di PIL dell’Italia per il 2017 e 2018.