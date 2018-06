Italia, prezzi alla produzione in salita a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano i prezzi alla produzione dell’industria, a maggio.

Nel mese in questione, informa l’ISTAT, l’indice dei prezzi di fabbrica ha registrato una salita dello 0,7% su mese e del 2,4% nei confronti di maggio 2017.

Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1% su aprile e del 2,7% su base annua. Al netto del comparto energetico, la dinamica congiunturale è stazionaria e si riduce in misura ampia l’incremento su base annua (+1%).

Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è lievemente positiva (+0,2%), sintesi di una variazione nulla per l’area euro e di un contenuto incremento (+0,4%) per quella non euro. Su base annua si registra un aumento dell’1,7% (+1,3% per l’area euro e +1,9% per quella non euro).

Per quanto riguarda il nuovo indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali, a maggio 2018 si stima che aumenti dello 0,1% su aprile e dell’1,0% su base annua.

Nel primo trimestre 2018 si stima che l’indice totale dei prezzi alla produzione dei servizi aumenti dello 0,2% sul trimestre precedente e del 2,2% su base annua. I settori che registrano gli aumenti tendenziali più ampi sono il trasporto aereo (+7,1%) e il trasporto marittimo e costiero (+5,8%); la flessione tendenziale più elevata si rileva per il magazzinaggio e custodia (-1%).

Gli indici dei costi di costruzione del fabbricato residenziale e dei tronchi stradali saranno calcolati e pubblicati fino a dicembre 2018.