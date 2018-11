Italia, prezzi alla produzione in aumento trainati dai prodotti energetici

editato in: da

(Teleborsa) – Ad ottobre i prezzi dell’industria sono in forte espansione su base annua, trainati dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici. La componente energetica condiziona anche le dinamiche dei diversi mercati: da inizio anno la crescita tendenziale dei prezzi dell’industria sul mercato interno, per il quale il peso dei prodotti energetici è più elevato, è pari al doppio di quella registrata sui mercati esteri. Con riguardo all’industria delle costruzioni, la dinamica dei prezzi alla produzione, su base annua, prosegue sul sentiero di crescita avviatosi da gennaio 2017.

Secondo quanto rilevato dall’Istat, ad ottobre 2018 si stima un aumento congiunturale dell’1,3% dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria. Su base annua si registra una crescita del 5,8%.

Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,8% su settembre e del 7,1% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un incremento tendenziale molto più contenuto (+1,0%).

Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva (+0,1%) e su base annua si registra un aumento dell’1,9% (+1,5% area euro, +2,3% area non euro). Al netto dell’energia il ritmo di crescita tendenziale dei prezzi all’export è più contenuto (+1,0% per l’area euro e +1,3% per quella non euro).