Italia, nel 2018 migliora rapporto deficit/PIL. Aumenta il debito

(Teleborsa) – In calo il rapporto deficit/PIL dell’Italia nel 2018. Secondo l’Istat, l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-38.551 milioni di euro) è stato pari al 2,2% del PIL, in diminuzione di circa 3,5 miliardi rispetto al 2017 (-42.047 milioni di euro, corrispondente al 2,4% del PIL).

Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo e pari all’1,5% del PIL, con una crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al 2017. La spesa per interessi, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l’impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,7% del PIL, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2017.

Cresce invece il debito. A fine 2018 il debito pubblico, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della UEM, era pari a 2.380.306 milioni di euro (134,8% del PIL). Rispetto al 2017 il rapporto tra il debito delle AP e il PIL è aumentato di 0,7 punti percentuali.

Secondo l’Eurostat, il debito italiano si conferma il secondo più elevato dell’Ue, dopo quello della Grecia (181,2%). Da segnalare la flessione del debito della Germania al 61,9% dal 65,3% mentre quello della Francia è rimasto stabile al 98,4%.

Nel 2018 il rapporto deficit/PIL dell’Eurozona, invece, si è portato allo 0,5% dallo 0,9% dell’anno precedente. Il rapporto debito/PIL è risultato pari all’85,9% dall’87,8% del 2017. Per quanto riguarda l’intera Unione Europea (EU28) il rapporto deficit/PIL è sceso allo 0,7% dall’1% mentre quello debito/PIL si è portato all’80,4% dall’82,1% del 2017.

