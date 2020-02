Italia Independent vola con boom vendite pre sale

editato in: da

(Teleborsa) – Torna ad infiammarsi Italia Independent, che vanta un guadagno del 9,38%, sulle aspettative per la presentazione in anteprima mondiale della nuova linea di occhiali CR7 a Mido 2020. In vista dell’importante evento, la società ha già annunciato che le vendite pre sale sono superiori ad 1 milione di euro a valori di mercato.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italia Independent rispetto all’indice di riferimento.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 2,88 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,64. E’ concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,48.