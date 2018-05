Italia Independent, via libera Assemblea a aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde dall’Assemblea di Italia Independent al bilancio 2017 e alla ricapitalizzazione.

In particolare è stato approvato in sede straordinaria l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di 4,9 milioni di euro da offrire in opzione agli azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale.

L’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann, si legge in una nota, “ha assicurato il completo successo dell’operazione mediante sottoscrizione, oltre che delle azioni di sua spettanza, delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale che risultassero eventualmente non sottoscritte”.

In questo momento il titolo Italia Independent cede oltre 5 punti percentuali a Piazza Affari.