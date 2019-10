Italia Independent, Marco Cordeddu alla guida della Società

editato in: da

(Teleborsa) – Novità al vertice di Italia Independent Group S.p.A. (IIG). Dopo le dimissioni dell”Amministratore Delegato Mario Pietribiasi, il Consiglio di Amministrazione del gruppo attivo nel mercato dell’eyewear, dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent, ha cooptato nel CdA e nominato Marco Cordeddu Amministratore Delegato della Società.

Inoltre il Board della società controllata Italia Independent S.p.A. ha cooptato Marco Cordeddu e lo ha nominato Amministratore Delegato.

Il manager, che ha ricoperto ruoli apicali in primarie società del settore della moda, dell’editoria, dell’entertainment e dell’automotive quali Canepa, De Agostini Publishing, Mikado Film e Fiat Auto, si dedicherà da subito alla revisione e al completamento del business plan della Società per i prossimi cinque anni, la cui approvazione è stata quindi rimandata al prossimo consiglio di amministrazione che si terrà entro il prossimo 30 ottobre.

“Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia, raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo della Società – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Cordeddu – . Italia Independent ha i suoi punti di forza nel brand, nell’innovazione e nell’identità di prodotto: dobbiamo fare leva su questi fattori e lavorare duramente ma rapidamente per conquistare i risultati e le posizioni di mercato che pensiamo di meritare e che i nostri azionisti si attendono”.

“La visione strategica del nuovo Amministratore Delegato converge con la nostra verso il consolidamento di un nuovo modello di business focalizzato a valorizzare le specificità del marchio Italia Independent – ha dichiarato il Presidente e Fondatore Lapo Elkann – . L’impegno di tutti noi è ora più che mai concentrato sul ridare valore alla nostra società e costruire un solido futuro per Italia Independent, per tutti i nostri azionisti e per i nostri clienti esistenti e futuri”.