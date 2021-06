Italia Independent, accordo con Pacha per creazione collezioni eyewear

editato in: da

(Teleborsa) – Italia Independent Group, società quotata su AIM Italia e fondata da Lapo Elkan, ha firmato un accordo della durata di tre anni con Pacha per la creazione di collezioni eyewear in licenza. La prima collezione, in co-branding, debutterà a luglio 2021 e sarà disponibile sui punti vendita Pacha e Italia Independent e sull’e-commerce di entrambi i brand.

“Questa sinergia tra Italia Independent ed un gruppo internazionale del calibro di Pacha rappresenta un ulteriore passo in avanti della nostra azienda nel percorso di Piano 2020-2024 – ha dichiarato Marco Cordeddu, AD di Italia Independent – Un percorso fondato anche su licenze, collaborazioni e sponsorizzazioni selettive, di grande prestigio e di respiro internazionale, che sono indispensabili per permettere gruppo Italia Independent di crescere rapidamente a livello globale”.



“L’indipendenza, lo stile, l’irriverenza e la lungimiranza di Pacha sono gli stessi valori fondanti di Italia Independent – ha commentato Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di Italia Independent – parlare la stessa lingua, guardare nella stessa direzione, condividere valori e ideali seppure con obiettivi e storie diverse sono la perfetta base di partenza per offrire al mercato prodotti innovativi, iconici e vincenti”.