Italia in bilico tra governo d’emergenza e elezioni a breve termine

(Teleborsa) – Ridare stabilità all’Italia. E’ questa la priorità per il nostro paese dopo che i mercati finanziari, nei giorni scorsi, hanno dimostrato quanto possano incidere sulla vita reale degli italiani: lo spread BTP-Bundè volatooltre 300 punti, un livello visto nel 2011, mentre le banche di rating sul piede di guerra hanno iniziato a guardare in negativo il futuro del Belpaese.

La crisi politica italiana ancora non è risolta e l’interrogativo resta su due possibili scenari: un governo politico o elezioni a breve termine. Il premier incaricato, Carlo Cottarelli, è a lavoro dopo un nuovo incontro stamane con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che d’intesa hanno deciso di attendere eventuali sviluppi. Dal vertice, infatti, sono emerse nuove possibilità per la nascita di un esecutivo politico.

Il capo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, archivia l’impeachment contro il Collee rilancia la proposta di ripartire da dove tutto si è interrotto: ovvero dal governo di Giuseppe Conte, ma con una novità, rinunciare a Paolo Savona come ministro dell’Economia. Una possibilità che accende lo scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini, che chiude all’ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell’Economia e si rivolge al Capo dello Stato: “O si beccano il programma e la squadra che abbiamo presentato oppure facciano altro e ci facciano votare”, ma non a luglio “perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali”. Il Capo del Carroccio lancia, poi, la proposta di elezione diretta del presidente della Repubblica: “E’ ora che lo scelgano direttamente i cittadini italiani”.

Nel frattempo, gli occhi degli italiani e non solo, restano puntati sul Quirinale, ma anche su M5S e Lega, in quella che si prospetta una lunga ed ennesima giornata decisiva per le sorti della legislatura.