Italia, febbraio in salita per le immatricolazioni di moto

(Teleborsa) – Dopo il calo del mercato dell’auto, febbraio si chiude in salita per immatricolazioni di moto. I veicoli superiori a 50cc arrivano a 13.313 in aumento del 5% rispetto al febbraio 2017. Lo rende noto Confindustria ANCMA.

Importante il contributo delle moto con 7.046 pezzi e un notevole +18,1%, mentre gli scooter, che con 6.267 unità scivolano del 6,5%. Cali a due cifre per le vendite dei cinquantini che registrano un decremento del 12,3%.