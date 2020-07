Italia Exhibition Group rinvia Rimini Wellness al 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group, la società che gestisce la Fiera di Rimini, rende noto che l’edizione 2020 di Rimini Wellness, originariamente prevista a fine di quest’anno e successivamente rinviata a fine agosto, è stata riprogrammata per il 2021 a causa dell’emergenza COVID-19.

“Il quadro della situazione internazionale causato dalla pandemia – spiega una nota – con particolare riferimento alle difficoltà negli spostamenti aerei che mina le possibilità di partecipazione di star mondiali dell’allenamento, trainer e visitatori internazionali, non garantisce la possibilità di organizzare un evento caratterizzato da quello standard qualitativo che rende Rimini Wellness la più grande e importante vetrina per le novità del settore e per occasioni di business”.

Rimini Wellness, che nell’ultima edizione (2019) ha consuntivato ricavi per 4,2 milioni di euro, pari al 4,3% dei ricavi da eventi organizzati dell’esercizio, tornerà a svolgersi nel 2021 nel consueto periodo.