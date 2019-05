Italia Exhibition Group, nel 1° trimestre prosegue trend forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in forte crescita per Italia Exhibition Group, la società che gestisce Fiera di Rimini e Vicenza Fiera, che ha chiuso il 2018 con una crescita a doppia cifra, proseguendo il trend di espansione nei primi tre mesi dell’anno. Una performance che si radica su due elementi: business ed internazionalizzazione.

L’esercizio 2018 ha visto salire l’utile netto a 10,8 milioni di euro (+17,9%), con oltre 159,7 milioni di ricavi consolidati (+22,7%), un margine operativo lordo (EBITDA) di 30,8 milioni (+32,6%) e un dividendo lordo di 18 centesimi ad azione.

Nel solco di questa crescita IEG ha chiuso anche il 1° trimestre in forte crescita: ricavi per 67,3 milioni (+26,8%) ed EBITDA a 24,3 milioni (+30,4%). Un risultato che non tiene conto degli effetti positivi derivanti dalla applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 Leasings.

Risultati che poggiano sull’ottimo andamento delle manifestazioni organizzate e sull’integrazione dei business rilevati nel 2018, in particolare in ambito allestimenti ed all’estero. Italian Exhibition Group infatti è ormai presente in 3 continenti e 14 paesi.

Fra i grandi eventi internazionali da ricordare la grande kermesse sull’ambiente in Cina, a Chengdu, per CDEPE e lo Shanghai World Travel Fair, una delle principali manifestazioni del turismo cinese, co-organizzata dalla Shanghai Municipal Administration of Culture & Tourism ed Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) – joint-venture costituita da Italian Exhibition Group e VNU Exhibitions Asia. Alle porte dell’autunno il Gruppo volerà nuovamente in Asia, sempre a Chengdu, per il Travel Trade Market che si rivolge al settore turistico cinese inbound e outbound. E poi c’è il Gelato Festival che vedrà SIGEP far tappa a Barcellona, Okinawa, Berlino, Boston, Varsavia, Vienna Baden, Londra, Chicago, Yokohama GWT, Washington DC, West Hollywood Las Vegas.

Internazionale anche il sistema Vicenzaoro: dopo la prima tappa a marzo di T-Gold International + Mets a Hong Kong, sarà la volta di Las Vegas per lancio di PREMIER, nuovo evento dedicato esclusivamente alla gioielleria italiana, e la grande COUTURE Designer Fine Jewellery Trade Las Vegas. Poi, ad agosto a Mumbai in India con T-Gold International e negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2019 con VOD Dubai International Jewellery Show.