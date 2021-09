Italia, DBRS: calo performance operazioni NPL su dipendenza da recupero giudiziale

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito delle continue cessioni attuate da banche locali, lo stock di NPL italiani si è ridotto a 78,8 miliardi di euro al primo trimestre 2021, pari a circa il 16,5% dell’ammontare complessivo dell’esposizione NPL europea. Lo comunica l’agenzia di rating DBRS Morningstar in un nuovo rapporto che monitora l’evoluzione del mercato dei crediti deteriorati in Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Per quanto riguarda il mercato italiano, si osserva un miglioramento del NPL ratio al 4% a marzo 2021, rispetto al 6,4% registrato l’anno precedente (marzo 2020) e al 2,5% del rapporto NPL medio a livello europeo per lo stesso periodo.

In generale, DBRS evidenzia che l’andamento delle cartolarizzazioni di NPL italiane è influenzato da una serie di fattori. Oltre agli aspetti specifici dell’onboarding che potrebbero incidere sull’operazione al momento dell’emissione, flessioni dei prezzi del mercato immobiliare e tempi lunghi del recupero giudiziale sono stati storicamente tra i principali fattori che hanno determinato recuperi di portafoglio inferiori alle attese o ritardati.

Inoltre, a seguito della diffusione della pandemia, l’arretrato dei tribunali è ulteriormente aumentato a causa delle misure restrittive imposte dalle autorità locali, che, unitamente ad altre misure straordinarie come le moratorie, ha determinato “notevoli disagi nel processo di risanamento giudiziario, con conseguenti impatti sui tempi di risoluzione”. L’agenzia di rating ricorda infatti che la principale fonte di recupero per le operazioni di NPL italiane è rappresentata dai procedimenti giudiziari (circa il 50% dell’ammontare complessivo degli incassi lordi).



“L’aspettativa attuale è che con il progressivo allentamento delle misure straordinarie imposte dai governi e la progressiva riduzione dell’arretrato che attualmente grava sugli ordinamenti a livello locale i servicer potranno ripristinare l’ordinaria attuazione delle proprie strategie giudiziarie nel medio termine“, ha affermato Laura Lombardo, Vice President, European NPLs presso DBRS Morningstar. Lombardo sottolinea comunque che andranno valutate le implicazioni a lungo termine della pandemia sui mercati immobiliari locali, per valutare gli impatti sul valore e sulla liquidità delle proprietà collaterali.

Per la quasi totalità delle operazioni italiane oggetto dell’analisi DBRS Morningstar, il tasso di raccolta lordo cumulato osservato a giugno 2021 è diminuito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Coerentemente, l’ammontare medio degli incassi lordi mensili registrati negli ultimi 12 mesi e a seguito della diffusione della pandemia si è ridotto in un intervallo compreso tra l’8% e il 64% rispetto all’importo medio mensile registrato nei 12 mesi precedenti, salvo un paio di eccezioni.