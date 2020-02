Italia, crescita ferma al palo: quali i motivi?

L’UE targata Von der Leyen ha annunciato la svolta green – anche in scia a un’attenzione sempre più crescente verso la tematica ambientale: quali potranno essere i benefici per il nostro Paese?

La nuova presidente della Commissione europea, Ursula von derLeyen, è stata chiara fin dal suo discorso di insediamento: le politiche europee devono avere come obiettivo il perseguimento degli SDGs. Intenzione confermata dalle lettere di missione inviate ai rispettivi Commissari dove viene specificato che ognuno è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, del raggiungimento dell’Agenda 2030. In seguito è arrivata la decisione della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di interrompere i finanziamenti ai progetti legati all’energia fossile dall’inizio del 2022, puntando così a diventare una sorta di green bank. Una nuova prospettiva di investimento che segnala come la questione non sia solo ambientale e che può essere sfruttata dal nostro Paese per cambiare il proprio modello di sviluppo. L’Europa ha infatti previsto mille miliardi di euro di investimenti da destinare ai settori meno impattanti nei prossimi anni, l’Italia deve farsi trovare pronta a sfruttare questi fondi per lo sviluppo e l’ammodernamento del Paese, per combattere il crescere delle disuguaglianze e per agevolare il processo di decarbonizzazione. Se invece che subire, come accaduto in passato, l’Italia diventasse protagonista della trasformazione in atto, allora i benefici economici, ambientali e sociali, potrebbero essere davvero tanti, considerate le risorse finanziarie messe a disposizione per i prossimi anni.