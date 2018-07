Italia, balzo in avanti per gli investimenti nel settore TLC

editato in: da

(Teleborsa) – Investimenti record in Italia nel 2017 nel settore telecomunicazioni (TLC). I dati, che evidenziano importanti progressi nella realizzazione di nuove reti di TLC fisse e mobili a banda ultra larga e da una impennata della domanda dei servizi di trasmissione dati, vengono rilevati nel rapporto Asstel 2018, presentato in occasione del l 6° Forum Nazionale tra Assotelecomunicazioni (ASSTEL) e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL.

Il settore TLC, motore della trasformazione digitale dell’economia e della società italiana, ha visto crescere gli investimenti degli operatori del 10% per un ammontare di 7,2 miliardi di euro. Infatti si è registrato un forte aumento in termini di copertura: a metà del 2017 le reti TLC fisse con velocità superiore ai 30 Mbps hanno raggiunto l’87% delle abitazioni (+4,8% negli ultimi due anni), superando sia l’obiettivo del Governo, che prevedeva una copertura del 75% per il 2018, che la stessa media Ue, attestata all’80%.

Infine, sul fronte della rete mobile, la copertura con tecnologia Lte (4G) ha raggiunto nel primo trimestre 2018 il 98% della popolazione, traguardo che colloca l’Italia tra i primi paesi nella Ue, davanti a Francia (97%) e Germania (95%) e subito dopo Inghilterra (99%) e Spagna (100%). La diffusione dell’infrastruttura di TLC a banda ultra-larga ha generato incrementi a doppia cifra dei volumi di traffico dati, +36% per il fisso, +52% per il mobile.

Nel mobile, nel primo trimestre 2018, l’incremento annuo delle connessioni 4G è stato del 15%, superiore a tutti gli altri paesi Ue, raggiungendo cosi’ il 53% delle connessioni mobili totali. La forte crescita degli investimenti degli operatori TLC ha avuto impatti importanti anche sulla filiera.