Italia, accelera il fatturato servizi del secondo trimestre

(Teleborsa) – Nel secondo trimestre 2018 si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi registri un aumento congiunturale dello 0,7%, in accelerazione rispetto alla crescita rilevata nel primo trimestre 2018. Lo rivela l’Istat che spiega come variazioni congiunturali positive si siano registrate nei settori del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,1%), delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+0,5%) e del Trasporto e magazzinaggio (+0,4%). Flessioni nei settori delle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-0,8%), dei Servizi di informazione e comunicazione (-0,2%) e delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,1%).

Nel secondo trimestre del 2018 l’indice generale del fatturato dei servizi cresce del 2,7% in termini tendenziali, con aumenti diffusi a quasi tutti i settori. Gli incrementi più consistenti si registrano per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+3,7%), le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (3%), le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2,4%), il Trasporto e magazzinaggio (+1,9%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+0,3%). Una lieve flessione si registra nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,5%).