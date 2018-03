Italia, a febbraio il mercato dell’auto scala le marce

(Teleborsa) – Decelera il mercato dell’auto italiano.

A febbraio, in Italia, sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell’1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel febbraio scorso vi è stato un giorno lavorato in meno, che vale circa il 4,5%, il dato del mese scorso è in linea con il risultato di gennaio che si è chiuso con un incremento su gennaio 2017 del 3,36%.

E’ quanto comunica il Ministero dei Trasporti, sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione.

Fiat Chrysler Automobiles nello stesso mese di febbraio ha immatricolato 48.000 mila vetture, il 10,8% in meno rispetto all’ultima rilevazione e conuna quota di mercato del 26,4%. Da segnalare, come nei mesi precedenti, che sono stati i marchi Alfa Romeo e Jeep quelli che hanno ottenuto risultati molto positivi, con vendite in aumento rispettivamente del 18,6% del 79,8%.