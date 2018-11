Italgas, utili e ricavi in crescita nei primi nove mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Profittabilità e ricavi in crescita per Italgas. I primi nove mesi di esercizio si sono chiusi con un utile netto di 226,4 milioni di euro, in miglioramento del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo è salito dell’8,9% a 334 milioni di euro, così come il margine operativo lordo, che si attesta a 629 milioni di euro.

I ricavi sono migliorati invece del 5,5% a 880,7 milioni di euro.

“Tali risultati ci consentono di confermare i target fissati per il 2018 dal Piano Industriale grazie alla costante attenzione all’efficienza operativa e all’impegno nella realizzazione degli investimenti previsti, investimenti che hanno già prodotto un apprezzabile sviluppo delle reti e del numero dei clienti gestiti” ha commentato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas.