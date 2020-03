Italgas, utile netto 2019: +9,4%

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas chiude il 2019 con un utile netto adjusted di 345,2 milioni, in crescita del 9,4% rispetto al 2018 mentre i ricavi sono pari a 1,258 miliardi (+6,8%).

Alla luce dei risultati il CdA ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,256 euro per azione (+9,4% rispetto all’anno prima).

Sempre nel 2019 il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted si è attestato a 907,5 milioni, in aumento del 7,8%. L’utile operativo (Ebit) adjusted ha raggiunto 516 milioni, con un +13,2%.

“Per il terzo anno consecutivo dal ritorno in Borsa Italgas presenta risultati in crescita che confermano la bontà delle scelte fatte nel corso dell’anno in linea con il piano industriale e focalizzate su digitalizzazione, crescita ed efficienza operativa” – sottolinea la società nella nota dei conti.

“Il 2019 – afferma l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo – è stato il terzo anno consecutivo di crescita: Ebit adjusted e utile netto adjusted hanno segnato rispettivamente +13,2% e +9,4% migliorando tutte le guidance comunicate in corso d’anno, e gli investimenti realizzati sono aumentati di oltre il 40% rispetto all’anno precedente a un valore più che doppio dell’utile di periodo“.