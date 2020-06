Italgas stima per 2020 ricavi superiori a 1,3 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione Italgas ha esaminato l’andamento previsto della gestione nel 2020 e gli impatti attesi sull’attività dall’emergenza Covid-19.

Rirpsetto alla Guidance 2020, la società attende ricavi superiori a 1,3 miliardi di euro, un EBITDA di 960-980 milioni di euro, EBIT a 530-550 milioni di euro e Capex superiore a 700 milioni di euro. Previsto un debito di circa 4,5 miliardi di euro e Leverage pari a circa il 60%.

Italgas ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti sviluppando la Digital factory, che ha consentito ai cantieri di ripartire rapidamente ed alle reti di proseguire la loro attività. “Gli effetti della trasformazione digitale in atto – spiega – sono oggi chiaramente evidenti: gestione più efficiente della rete da remoto ed aumento dei controlli sul territorio con l’utilizzo delle tecnologie innovative quali gas leakege detection, shareview, work on site”. Ciò ha consentito al Gruppo di garantire la continuità e la sicurezza dei servizi essenziali in tutti i Comuni serviti e, attraverso l’utilizzo del cloud e degli strumenti digitali, di poter adottare la modalità di lavoro smart su tutto il territorio, garantendo la salute e la sicurezza delle proprie persone.

Commentando le performance operative registrate negli ultimi mesi, Italgas si è aggiudicata la gara Atem di Belluno, che equivale a una crescita nell’immediato di circa 40.000 Pdr serviti più altri 38.000 in prospettiva, è stata inserita nella shortlist dei candidati alla gara internazionale per l’acquisto della greca DEPA Infrastructure ed ha rilevato da AEG Coop il 15% della società Reti Distribuzione che opera in 49 Comuni del Piemonte.