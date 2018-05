Italgas, risultati in aumento nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in crescita nel 1° trimestre del 2018 per Italgas. L’utility ha realizzato ricavi pari a 281,0 milioni di euro, in aumento di 2,8 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

L’utile netto del primo trimestre 2018, pari a 74,7 milioni di euro, registra un aumento di 3,2 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

L’indebitamento finanziario netto ammonta al 31 marzo 2018 a 3.656,2 milioni di euro, in riduzione di 64,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.

“I risultati del primo trimestre 2018 registrano un miglioramento di tutti i principali indicatori economici rispetto al corrispondente periodo del 2017 e in continuità con i risultati dell’anno appena trascorso, segno della grande vitalità del Gruppo che, in attesa delle gare d’ambito, continua a lavorare per migliorare la propria competitività e la qualità del servizio e nel contempo persegue obiettivi di crescita attraverso linee esterne – ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas – . Gli investimenti realizzati, in linea con il piano industriale, sono stati per quasi la metà indirizzati all’installazione degli smart meters che hanno raggiunto il 44% dell’intero parco contatori gestito e che rappresentano il primo tassello del processo di digitalizzazione delle reti avviato nel 2017. In questo scenario, l’adozione del Cloud Azure, frutto dell’accordo di partnership con Microsoft, rappresenta il fattore abilitante per la digitalizzazione dei processi aziendali e pone il Gruppo Italgas all’avanguardia nel panorama europeo dei distributori di gas e modello di riferimento anche nel campo dell’innovazione”.