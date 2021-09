Italgas positiva dopo gara per greca DEPA

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per Italgas, che scende dai massimi iniziali, conservando un modesto rialzo dello 0,32%. Il rtitolo erta stato galvanizzato inizialmente dalla notizia del buon esito della gara per l’acquisto della greca DEPA Infrastructures, che l’ha vista indicare come “preferred bidder” da parte dell’agenzia greca per le privatizzazioni.

La tendenza ad una settimana del più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Italgas mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,529 Euro, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 5,649. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,487.