Italgas, perfezionata l’acquisizione di Isgas33

(Teleborsa) – Italgas ha perfezionato l’acquisizione da Conscoop, soc. coop. con sede in Forlì, dell’intero capitale sociale di Isgas33, la società titolare della concessione per la gestione del servizio gas nel Bacino 33 in Sardegna. L’operazione, annunciata lo scorso 28 gennaio, è stata portata a termine a seguito del verificarsi delle condizioni previste nell’accordo di compravendita.

In particolare, a gennaio Isgas33 ha completato la conversione da aria propanata a gas naturale della rete di distribuzione nei comuni di Quartu S. Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo S. Pietro e Sinnai. Il perimetro degli asset della società comprende: 242 km di rete, circa 700 PdR (punti di riconsegna) attivi e un impianto GNL da 60 metri cubi.

La valorizzazione dell’operazione (enterprise value) è di 25 milioni di euro, pari alla RAB stimata per gli asset della società, rettificata per il valore dell’indebitamento finanziario al closing. Con il completamento dell’operazione salgono a 18 (su 38) i bacini in cui Italgas è presente in Sardegna attraverso la controllata Medea.