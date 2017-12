Italgas, perfezionata acquisizione di Enerco Distribuzione S.p.A.

(Teleborsa) – Italgas ha concluso oggi l’acquisizione del 100% di Enerco Distribuzione S.p.A da H2C S.p.A., per 51 milioni di euro. L’importo è stato corrisposto quanto a Euro 38 milioni per cassa e quanto a Euro 13 milioni mediante assunzione di debiti della Società stessa.

Enerco Distribuzione è titolare di 27 concessioni nelle province di Padova e Vicenza, gestisce un network di oltre 800 chilometri di condotte e serve circa 30 mila utenze.

Il perfezionamento dell’operazione, che è coerente con la strategia di crescita enunciata nel Piano 2017-2023, consente a Italgas di rafforzare la propria presenza in un’area nel Nord-Est del Paese ritenuta di grande importanza per lo sviluppo del Gruppo e di mettere in pratica le possibili sinergie con gli asset che già gestisce nella regione.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,19%.