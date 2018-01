Italgas perfeziona acquisto asset di Amalfitana Gas e AEnergia Reti

(Teleborsa) – Italgas ha perfezionato le acquisizioni di alcuni asset di Amalfitana Gas e di AEnergia Reti relativi rispettivamente alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti in Campania e Basilicata e alla rete di distribuzione a servizio del Comune di Portopalo di Capopassero (Siracusa).

Il complesso dei beni acquisiti di Amalfitana Gas per un valore di 21 milioni di euro include 12 concessioni in altrettanti Comuni, circa 330 chilometri di rete in esercizio, oltre 22.000 utenze servite. In particolare, i Comuni che passano in gestione a Italgas sono Somma Vesuviana, Viggiano, Baronissi, Calvanico, Pellezzano, Fisciano, Siano, Oliveto Citra, Contursi Terme, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Atena Lucana.

Per quanto concerne AEnergia Reti, la rete di distribuzione di Portopalo di Capopassero si estende per circa 35 chilometri e raggiunge un bacino di circa 1.400 utenze potenziali. Il corrispettivo per l’operazione è stato pari a 2,2 milioni di euro, anche in questo caso corrisposto per cassa.