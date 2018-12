Italgas perfeziona acquisizioni previste dal Piano

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas finalizza alcune operazioni di M&A annunciate in precedenza, in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate previsti nel Piano Industriale 2018-2024 pubblicato nel giugno scorso.

In particolare, la società ha rilevato da CPL Concordia il 60%,di EGN (European Gas Network), a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 PDR circa, il 100% di Fontenergia, concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna con oltre 7.000 utenze servite con GPL, il 100% di Naturgas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano (NA) con circa 2.700 utenze servite.

Il corrispettivo riconosciuto per le quote acquisite è di 43,5 milioni di euro per il 60% del capitale di EGN e 2,5 milioni di euro per il 100% del capitale di Fontenergia e Naturgas, considerando un enterprise value di 100 milioni di euro per il 100% di EGN e in 16 milioni di euro per il 100% di Fontenergia e Naturgas.

L’accordo per l’acquisizione di EGN prevede inoltre opzioni put & call sulla partecipazione residua del 40% detenuta da CPL Concordia in EGN, esercitabili a partire dal 6° mese dalla data del closing a un prezzo predefinito pari al 40% della valorizzazione di EGN, ridotto di eventuali dividendi corrisposti e/o perdite non coperte dai soci. EGN controlla il 100% delle società CPL Distribuzione, Ischia Gas.